В Думе предложили сделать обязательной церемонию поднятия флага для школ в РФ

В Госдуме предложили сделать обязательной церемонию поднятия государственного флага во всех российских школах. Об этом пишет ТАСС.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие федеральные основные общеобразовательные программы для придания указанной церемонии статуса обязательной для всех общеобразовательных организаций независимо от форм собственности», — говорится в сообщении.

До этого министерство просвещения России предложило с 2025 года убрать из программы 6–8-х классов обществознание и оставить только один урок в неделю в девятом классе.

Позже заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что сокращение часов обществознания в школе и перераспределение часов в пользу истории — это правильное решение.

Ранее в Госдуме прокомментировали жалобы родителей на плохое школьное питание.