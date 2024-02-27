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В «Уральских авиалиниях» заявили, что не запрещали голландцу садиться на рейс

В «Уральских авиалиниях» заявили, что не отказывали гражданам Нидерландов в полетах

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РИА «Новости»

Никаких ограничений на въезд граждан Нидерландов в Россию, в том числе рейсами из Турции, не вводилось. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова. До этого Telegram-канал о путешествиях сообщил, что голландского гражданина не пустили на рейс из Стамбула в Екатеринбург.

«По данным внутреннего расследования отказов гражданам Нидерландов в регистрации на рейсы из Стамбула зафиксировано не было. Билеты граждане Нидерландов в авиакомпании не покупали. Никаких ограничений на въезд в Россию гражданам Нидерландов нет. Информация о якобы имеющих место ограничениях взята со страницы сайта из раздела о Covid-19, она неактуальна», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.

В понедельник, 26 февраля, Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» сообщил, что пассажиры «Уральских авиалиний» получили уведомления, из которых следует, что к перелетам из Турции, Казахстана, Киргизии и ОАЭ будут допущены только граждане этих стран, а также лица, имеющие там вид на жительство.

По информации Telegram-канала, из-за этого россиянке и ее мужу-голландцу с действующей визой пришлось экстренно оформлять билеты другого авиаперевозчика, так как «Уральские авиалинии» якобы отказались пускать гражданина Нидерландов на рейс из Стамбула в Екатеринбург. Обращения в авиакомпанию не внесли ясности, поэтому за разъяснениями пассажирка обратилась в ФСБ. Там подтвердили, что никаких ограничений на въезд граждан Нидерландов, в том числе рейсами из Турции, не вводилось.

Ранее трое россиян устроили дебош на борту самолета, летевшего в Екатеринбург.

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