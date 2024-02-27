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Российская школьница попала в больницу после удара одноклассницы на уроке

В Башкирии школьница попала в больницу после удара одноклассницы на уроке

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Shutterstock

В Башкирии школьница после удара одноклассницы на уроке физкультуры попала в больницу. Об этом сообщает »Башинформ» со ссылкой на юриста потерпевшей стороны.

По информации издания, инцидент произошел 10 января в городе Стерлитамак. Во время школьного урока физкультуры одна ученица случайно задела другую, и та сильно пнула ее в живот. Отмечается, что педагог в этот момент с кем-то разговаривала и ничего не видела.

Пострадавшей девочке потребовалась госпитализация. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

Родители пострадавшей подали к школе судебный иск о взыскании компенсации морального вреда в связи с тем, что ребенок получил травму в стенах учебного учреждения.

Ранее в российском регионе 12-летняя девочка провалилась под лед.

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