В Краснодарском крае слышали взрыв над аэропортом

В Краснодарском крае слышали звуки взрыва над Пашковским аэропортом. Об этом Telegram-каналу «ЧП Краснодар» сообщил аноним.

По данным Telegram-канала «Краснодар | Телетайп», «хлопки» слышали на Гидрострое и в Пашковке.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось», — заявили позднее в Муниципальном Центре Управления города Краснодара.

«Есть все основания предполагать, что очередной самолет преодолел очередной звуковой барьер», — прокомментировали происходящее сотрудники канала.

До этого в Липецке начался сильный пожар на заводе после взрывов.

Завод производит сталь с полимерным покрытием. Предположительно, на заводе произошли взрывы после прилета ряда беспилотных летательных аппаратов. Местные жители слышали характерные звуки. Официальной информации по инциденту пока не поступало, однако кадры с пожаром уже попали в сеть.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.