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Муж подслушал разговор своей жены и заработал $1,8 млн

Mirror: американец стал богаче на 1,8 млн, подслушав рабочий разговор своей жены

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Shutterstock

В США мужчина заработал $1,8 млн после того, как подслушал рабочий разговор своей жены, пишет Mirror.

Как сообщают СМИ, 42-летний Тайлер Лаудон был дома, когда услышал, как его супруга обсуждает с коллегами рабочие вопросы по телефону. Прислушавшись к беседе, он узнал, что компанию, в которой работает жена, хочет купить более крупное предприятие. После этого мужчина купил 46 тысяч акций компании, не сообщив об этом семье.

После того, как сделка была совершена, цена на акции выросла практически на 70 процентов, что позволило Тайлеру заработать около $1,8 млн. Сделка заинтересовала сотрудников компании, которые провели проверку с целью найти утечку информации.

После расследования Лаудон признался в содеянном, а его жену уволили из компании, и она подала на развод.

Ранее в США мужчину посадили в тюрьму за то, что он тайно пытался прервать беременность жены.

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