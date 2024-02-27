Названы категории граждан, которые особенно подвержены мочекаменной болезни

Употребление спортивного питания, в том числе высокобелковой пищи и протеинов, может спровоцировать возникновение мочекаменной болезни. Об этом Life рассказал уролог Антон Ротов.

По его словам, эти продукты могут формировать кристаллы уратных камней. Чтобы этого избежать, важно пить до 2,5–3 л воды в сутки, отметил врач. Помимо этого, риск образования камней в почках увеличивается у людей, работающих в условиях высокой температуры, сухого воздуха и гиподинамии. Например, у металлургов, поваров, пилотов. К аналогичной проблеме приводят избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

«Есть регионы с необычно высокой заболеваемостью мочекаменной болезнью. В России это Северный Кавказ, Поволжье, Алтай, районы Крайнего Севера. При анализе неблагоприятных факторов внешней среды, приводящих к образованию камней, было установлено, что одним из них является недостаток некоторых витаминов. В первую очередь это витамин D (актуально для северных регионов и средней полосы)», — продолжил Ротов.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что людям, которые имеют предрасположенность к образованию камней в почках, лучше снизить потребление продуктов, содержащих белок, кальций и соль.

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