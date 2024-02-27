В Москве на чердаке дома нашли камеру, следящую за зданием Минобороны РФ

На чердаке одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, камеру обнаружили случайно во время обхода дома. Канал отметил, что камера стояла на штативе и была повернута объективом в стену. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также на камере заметили передатчик для непрерывной трансляции обстановки около здания. Оборудование сняли и передали специалистам, заключил канал.

В начале февраля в Госдуме рассказали об угрозе «шпионов-патриотов», которых готовят США. Депутат Евгений Федоров в ходе пресс-конференции в рамках специального проекта «Украинское досье» прояснил, что «шпионами-патриотами» являются агенты влияния, подготовленные американским госдепом по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.

Ранее экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена.