В Москве на Лужнецком метромосту вспыхнул черный Mercedes

В Москве на Лужнецком мосту загорелся черный Mercedes 2005 года выпуска. Из-за этого движение по мосту в сторону центра перекрыли, сообщили телеканалу «360» в столичном департаменте транспорта.

По данным источника канала, загоревшийся автомобиль перешел в собственность нового хозяина 11 месяцев назад. Известно, что он допускал небольшие нарушения вроде превышения скорости, однако своевременно оплачивал штрафы.

На месте происшествия прибыли оперативные службы, которые выясняют обстоятельства пожара, информации о пострадавших на данный момент нет.

На днях в Красноярске вспыхнул автомобиль, в котором находились двое детей – их мама оставила их в заведенной машине и ушла к знакомым. Вытащить детей из горящего авто помогли прохожие, младший ребенок получил ожоги и попал в больницу.

Ранее на востоке Москвы загорелся автомобиль скорой помощи.