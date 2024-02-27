Двое российских подростков избили в подъезде 48-летнего мужчину

В Муроме двух несовершеннолетних жителей города подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, в отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, в феврале 15-летний и 16-летний подростки повздорили с подъезде многоэтажки с 48-летним жильцом дома. Несовершеннолетние напали на мужчину и сильно избили его. Врачи квалифицировали полученные пострадавшим повреждения как тяжкий вред здоровью.

Личности подростков установлены, правоохранители решают вопрос об избрании им меры пресечения, а также устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге полиция поймала подростков, избивавших прохожих на камеру.