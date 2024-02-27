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Упавшая с крыши ледяная глыба чуть не прибила отдыхавшую на лавочке российскую пенсионерку

В Челябинской области упавшая с крыши глыба льда чуть не прибила пенсионерку

В Челябинской области глыба льда упала с крыши и чуть не прибила отдыхавшую на лавочке пенсионерку. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »Знамя Октября».

По информации сообщества, инцидент произошел в городе Пласт возле жилого дома на улице Строителей. В объектив камеры попал момент обрушения большой глыбы льда с крыши, она упала рядом с отдыхавшей на лавочке пожилой женщиной. Осколки отлетели в ногу пенсионерке.

Информации о состоянии россиянки не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Москве глыба льда рухнула на школьницу. Она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее глыба льда упала на девушку в центре Петербурга.

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