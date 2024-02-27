Во Франции учителя отправили под арест, заподозрив его в поддержке Исламского государства

Французского учителя младших классов арестовали за перевод песен, пропагандирующих ценности Исламского государства. Об этом сообщает Le Parisien.

Правоохранителям стало известно, что 26-летний педагог из Дранси перевел на французский язык несколько религиозных песен, которые использует ИГИЛ (организация запрещена в России) в своих пропагандистских кампаниях. По некоторым данным, молодой человек распространил эти тексты в среде влиятельных членов запрещенной экстремистской организации.

В итоге учителя первого класса отправили под стражу за предполагаемые связи с Исламским государством и по обвинению в объединении с террористами с целью совершения преступлений против личности. Подозреваемый отрицает свою приверженность идеологии ИГИЛ. Он заявил, что разделяет республиканские ценности и подчеркнул, что вместе со своими учениками почтил минутой молчания память Самуэля Пати.

Тем не менее следователи обнаружили доказательства его участия в экстремистской деятельности на электронных устройствах и в социальных сетях. Сотрудники антитеррористической прокуратуры устанавливают возможные связи обвиняемого с террористами.

Ранее заключенный напал на охранника французской тюрьмы с ножом и криком «Аллах акбар».