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Во Франции учителя отправили под арест, заподозрив его в поддержке Исламского государства

Учителя арестовали за перевод песен, пропагандирующих джихад, на французский язык

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Pixabay

Французского учителя младших классов арестовали за перевод песен, пропагандирующих ценности Исламского государства. Об этом сообщает Le Parisien.

Правоохранителям стало известно, что 26-летний педагог из Дранси перевел на французский язык несколько религиозных песен, которые использует ИГИЛ (организация запрещена в России) в своих пропагандистских кампаниях. По некоторым данным, молодой человек распространил эти тексты в среде влиятельных членов запрещенной экстремистской организации.

В итоге учителя первого класса отправили под стражу за предполагаемые связи с Исламским государством и по обвинению в объединении с террористами с целью совершения преступлений против личности. Подозреваемый отрицает свою приверженность идеологии ИГИЛ. Он заявил, что разделяет республиканские ценности и подчеркнул, что вместе со своими учениками почтил минутой молчания память Самуэля Пати.

Тем не менее следователи обнаружили доказательства его участия в экстремистской деятельности на электронных устройствах и в социальных сетях. Сотрудники антитеррористической прокуратуры устанавливают возможные связи обвиняемого с террористами.

Ранее заключенный напал на охранника французской тюрьмы с ножом и криком «Аллах акбар».

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