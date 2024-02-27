Песков отказался комментировать приговор Никите Журавелю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка приговора волгоградцу Никите Журавелю, которого осудили в Чечне на 3,5 года за сожжение Корана, — не вопрос администрации президента. Так он ответил на просьбу корреспондента «Газеты.Ru» прокомментировать справедливость наказания для молодого человека и отсутствие наказания для Адама Кадырова, избившего Журавеля в СИЗО.

«Это не вопрос администрации президента. Вы знаете, судебные решения мы никак не комментируем», — сказал он.

27 февраля 20-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля приговорили в Чечне к трем с половиной годам тюремного заключения, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Молодого человека обвиняли в оскорблении чувств верующих и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

По данным следствия, в мае 2023 года студент сжег книгу в районе Соборной мечети в Волгограде и снял это на телефон. Он был задержан, позже его перевезли в Чечню. Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама. 25 августа глава республики Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию, опубликовав видео, на котором Адам бьет Журавеля. Глава Чечни заявил, что «гордится» поступком сына.

Ранее муфтий Волгоградской области заявил, что приговор Журавелю в Грозном станет «назиданием для других»