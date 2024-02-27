В Москве пьяный молодой человек ногой разбил турникет в метро

В Москве пьяный молодой челове зашел в вестибюль станции метро «Текстильщики» и разбил ногой стеклянную створку турникета. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемым оказался 25-летний молодой человек. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что москвич шел вслед за другими пассажирами и, не останавливаясь, ударил ногой по створке.

В ведомстве отметили, что действия парня квалифицированы по статье 214 УК РФ (вандализм). Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного ущерба находятся на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

До этого в Санкт-Петербурге конфликт между тремя подростками и кондуктором трамвая закончился потасовкой. Кондуктор обратилась в полицию с заявлением, что на нее напали трое несовершеннолетних, после того как женщина поругалась с ними из-за оплаты проезда.

На опубликованных кадрах женщина ругается с двумя юношами и девушкой, после последняя хватает кондуктора за шапку и волосы и тянет на себя. Драку разнимал вагоновожатый и пассажиры трамвая.

Ранее москвичи сняли на видео снегопад в метро.