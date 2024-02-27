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Муфтий заявил, что приговор Журавелю в Грозном станет «назиданием для других»

Муфтий Волгоградской области: приговор Никите Журавелю будет назиданием для других

Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах считает справедливым наказание для волгоградца Никиты Журавеля, которого суд в Грозном осудил на 3,5 года колонии. Как заявил муфтий «Газете.Ru», наказание для Журавеля «станет назиданием» для других россиян.

«Я думаю, вполне справедливо. Пусть будет назиданием для других. Чтобы люди знали, что священное писание под защитой закона, чтобы никто не позволял себе подобные действия. Это явно показывает позицию России к традиционным религиям и ценностям и показывает сплоченность нашего народа в его разнообразии», — сказал Кифах.

27 февраля Никиту Журавеля приговорили в Чечне к трем с половиной годам тюремного заключения, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Молодого человека обвиняли в оскорблении чувств верующих и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.

По данным следствия, в мае 2023 года студент сжег книгу в районе Соборной мечети в Волгограде и снял это на телефон. Он был задержан, позже его перевезли в Чечню. Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

16 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Журавель обратился к ней с жалобой на избиение со стороны 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама. 25 августа глава республики Рамзан Кадыров подтвердил эту информацию, опубликовав видео, на котором Адам бьет Журавеля. Глава Чечни заявил, что «гордится» поступком сына.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Журавелю могли бы смягчить приговор.

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