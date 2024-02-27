Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Политика Гудкова заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Гудкова за фейки о ВС России

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ», — отмечается в публикации.

26 декабря 2023 года Гудков был объявлен в розыск министерством внутренних дел России.

До этого суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела (по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС Российской Федерации в украинской Буче».

Также суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте в отношении экономиста Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами