Политика Гудкова заочно арестовали

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ», — отмечается в публикации.

26 декабря 2023 года Гудков был объявлен в розыск министерством внутренних дел России.

До этого суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Поводом для возбуждения уголовного дела (по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС Российской Федерации в украинской Буче».

Также суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте в отношении экономиста Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.