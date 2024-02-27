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Стало известно, где похоронят главу Верховного суда России Вячеслава Лебедева

РИА Новости: главу ВС Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище

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Александр Казаков/РИА Новости

Похороны председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Прощание c Лебедевым пройдет в Колонном зале столичного Дома Союзов. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ.

По данным «Коммерсанта», причиной его смерти стало долгое онкологическое заболевание. Благодаря Лебедеву, считает источник «Ъ», в России есть современная судебная система, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

Временно исполнять обязанности председателя ВС РФ будет его первый заместитель Петр Серков.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что если Владимир Путин решит приехать на прощание с главой Лебедевым, то Кремль заранее проинформирует общественность об этом.

Ранее Путин отметил вклад главы Верховного суда в развитие правовой системы РФ.

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