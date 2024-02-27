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Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что не переживает за безопасность в тюрьме

РИА Новости: осужденный за сожжение Корана Журавель не боится нападений в тюрьме

Осужденный за сожжение Корана Журавель не опасается за свою безопасность в тюрьме после приговора к 3,5 года в колонии общего режима за сожжение священной книги. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы репортера, юноша извинился перед мусульманами и заявил на камеру, что раскаивается в своем поведении.

«Не стоило делать, и, раз уж до этого дошло дело, я приношу свои извинения», — заявил он.

27 мая 2023 года Журавеля доставили из Волгограда в СИЗО Грозного по делу об оскорблении чувств верующих в связи с сожжением Корана.

По версии Следственного комитета России, Журавель сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон. Предполагается, что Журавель пытался разжечь религиозную рознь между последователями ислама и христианства в Волгоградской области. В дальнейшем дело Журавеля было передано в СК РФ по Чечне.

Ранее Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля в СИЗО.

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