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Врач оценила, можно ли восполнять дефицит витамина D через солярий

Врач Тананакина: восполнение дефицита витамина D через солярий может вызвать рак

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Солярий является не лучшим способом для восполнения витамина D, потому что его активное посещение может спровоцировать рак кожи. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

По ее словам, такие случаи в последнее время участились. Вместо солярия эксперт советует получать этот компонент путем естественного солнечного облучения, однако избегать активного солнца.

«Несмотря на низкие температуры, все равно рекомендуется пребывание на открытом воздухе. Конечно, когда мы отдыхаем на различных курортах, где активность солнца более высокая, то витамин D вырабатывается быстрее. Но, к сожалению, отпускной период короткий, и при возвращении на обычное место жительства, в наш климат, витамин D образуется уже не так активно», — отметила Тананакина.

Специалист лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Александра Филева до этого говорила, что посещение солярия может привести к фотостарению, развитию рака кожи и заболеванию глаз, однако некоторые правила помогут снизить риски появления недугов. Так, она советовала начинать с одного посещения в неделю, загорать на ранних этапах нужно не более двух-трех минут.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D.

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