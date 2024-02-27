Плавучий барьер появился в районе спорного острова в Южно-Китайском море

В районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море появилось плавучее заграждение. В этом месте часто сталкивались филиппинские корабли и суда береговой охраны Китая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.

На одном из снимков, сделанных компанией Maxar Technologies 22 февраля, виден барьер, блокирующий устье мелководья, где, как утверждала китайская береговая охрана на прошлой неделе, филиппинское судно «незаконно вторглось» в воды КНР.

Спутниковое изображение подтверждает отчет и видео, распространенные Филиппинской береговой охраной (PCG) 25 февраля, на которых видно, как две надувные лодки китайской береговой охраны устанавливают плавучие барьеры у входа на мелководье, пишет агентство.

Береговая охрана Филиппин ранее заявляла, что китайская сторона следила за филлипинским судном и «провела блокирующие маневры» примерно в 1,3 морских милях (2,4 км) от мелководья.

«Мы можем предположить, что (барьер) предназначен для филиппинских правительственных судов, поскольку они устанавливают его каждый раз, когда отслеживают наше присутствие в районе БДМ», — сказал агентству представитель PCG Джей Тарриэла, имея в виду манильский порт Бахо де Масинлок.

Ранее сообщалось, что власти США опасаются шпионажа через китайские краны в портах.