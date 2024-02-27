Россиянин лишился мочки уха из-за нападения собаки, которую натравил его сосед

В Набережных Челнах мужчина пострадал от нападения собаки, которую натравил на него его сосед. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Life».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 21 февраля во дворе одной из многоэтажек в центре города. Вечером к пострадавшему, который шел домой, подошел гуляющий с собакой незнакомец. Молодой человек задал мужчине провокационный вопрос, а затем ударил его и натравил своего питомца. Пес набросился на пострадавшего, прокусил ему руку, ногу и кожу на спине, а затем оторвал мочку уха.

Крики мужчины услышала его жена, она выбежала на улицу и потребовала убрать собаку, но ее владелец проигнорировал это требование. В происходящее также вмешались соседи, и в конце концов хозяин увел пса. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью, сейчас он находится в больнице с серьезными травмами лица и рассказывает об инциденте с трудом.

«Это не первый случай нападения этой собаки на людей этого двора. [Нужно], чтобы [ее владелец] понес наказание и об этом случае не забыли, как о прошлых! Таким нельзя разрешать заводить животных!» — считает автор поста.

Ранее собака искусала двухлетнюю дочь хозяев под действием ультразвука, установленного соседом.