Эксперт по этикету рассказала, можно ли разговаривать по телефону в транспорте

Разговаривать по телефону в общественном транспорте, согласно правилам этикета, можно, однако в ходе беседы не стоит обсуждать личные вопросы. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, такой разговор поставит в неловкое положение окружающих, которые будут невольно подслушивать. Если вам поступил такой звонок, эксперт советует попросить собеседника перезвонить позже.

«Также при разговоре по телефону в общественном месте стоит воздержаться от яркого выражения эмоций, будь то радость, гнев, удивление и так далее. Пассажирам, которые находятся рядом с вами, это может быть совершенно не интересно. Это вторжение в личное пространство», – добавила Свежакова.

Специалист также рекомендует не ставить на звонок провокационные рингтоны и следить за его громкостью.

Опрос kp.ru до этого показал, что более трети (35%) россиян злятся, если им поступают рабочие звонки в нерабочее время, однако, все же отвечают на них. Еще 36% ответили, что с пониманием относятся к рабочим звонкам в свободное время, однако, реагируют на них только в том случае, если им это удобно.

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