В Нижегородской области ищут вооруженного подростка

Вооруженного подростка ищут в Городце в Нижегородской области. Об этом сообщил портал NN.ru.

По данным канала, в местных родительских чатах ходит информация, что мальчик взял ружье отца и ушел из дома. По некоторым данным, у подростка есть психическое расстройство.

Сейчас у школ города дежурит полиция. Полиция также пришла в местную Центральную районную больницу и призвала работников запереться и не впускать людей с сумками.

До этого в Дагестане 16-летняя девушка пришла с ножом на разговор к родителям двух братьев, которые ее обижали. По информации РИА Новости, инцидент произошел в Каспийске. Девушка-подросток, стоящая на учете в психоневрологическом диспансере с психическим заболеванием, пришла к дому родителей обидчиков с ножом. Она потребовала от них запретить братьям 10 и 12 лет над ней издеваться.

Сейчас состояние подростка проверят врачи. На родителей мальчиков собрались составить административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.

Ранее одноклассник ранил сверстника сувенирным ножом во время урока.