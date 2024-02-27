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Фельдшер, рассказывающая в блоге о работе с пациентами, попала под проверку Минздрава

Минздрав проверяет молодого медика из Приморья из-за ее блога о пациентах

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Молодой медик из Приморья решила рассказать о тонкостях работы в соцсетях и попала под проверку Минздрава. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В феврале 25-летняя девушка, работающая фельдшером в скорой помощи последние три с половиной года, завела блог, чтобы показывать изнанку профессии. Снятые ею ролики молниеносно нашли своего зрителя, и за неделю на ее страницу подписались почти 30 тыс. человек.

Контент, который выкладывала медик, многие сочли провокационным. Она часто публиковала фото серьезных травм и пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Снимки возмутили некоторых пользователей, они увидели в постах раскрытие медицинской тайны и насмешки над больными.

В дело вмешался Минздрав, но «ничего противозаконного» в блоге не обнаружил. Однако подстанция скорой помощи, на которой работает начинающая блогерша, решила провести свою проверку. О ее результатах пока не сообщается.

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