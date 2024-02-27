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Российский активист получил тюремный срок за оправдание теракта против Татарского

Екатеринбуржца приговорили к колонии за оправдание теракта против Татарского

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга огласил приговор в отношении уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании теракта против военкора Владлена Татарского. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гособвинение просило для фигуранта шесть лет колонии, однако активиста приговорили к двум годам колонии, а также ему запретили два года вести Telegram-каналы. Екатеринбуржца взяли под стражу в зале суда. На заседание он уже пришел с подготовленной для заключения сумкой, отметил корреспондент.

Ширшикова задержали в апреле 2023 года за пост в Telegram-канале, в котором он оправдывал теракт против Владлена Татарского. Правоохранители возбудили в отношении него дело по статье «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета». Сначала фигуранта арестовали на два месяца, а потом назначили ему подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд апелляцию на приговор Дарье Треповой, который ей вынесли по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Надзорное ведомство считает назначенный девушке срок «излишне мягким».

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-советника посольства России во Франции к 18 годам колонии.

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