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«Сами видите, чем наша борьба увенчалась»: мама Пехтелевой оценила новый приговор суда Канюсу

Мать убитой Веры Пехтелевой надеется, что решение о компенсации не будет голословным

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Фото со страницы Веры Пехтелевой

Мать жестоко убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой пока не знает, как с убийцы ее дочери, Владислава Канюса смогут взыскать компенсацию в размере четырех млн руб. В беседе с «Газетой.Ru» Оксана Пехтелева выразила надежду на то, что возобновленное делопроизводство не было голословным.

«Я уже боюсь даже комментировать и что-либо предполагать. По той простой причине, что вся борьба наша, сами видите, чем увенчалась. Я пока еще не могу предположить, каким образом будут взыскивать средства с ответчика — с убийцы нашего ребенка. Конечно, хотелось бы, чтобы исполнительное производство, так как оно возобновилось, дальше не было голословным», — сказала она.

Пехтелева добавила, что не знает, где сейчас находится Владислав Канюс, помилованный указом президента РФ в апреле 2023 года.

Убийство Веры Пехтелевой произошло 14 января 2020 года в городе Кемерово. 23-летняя студентка пришла в общежитие, чтобы забрать вещи у Владислава Канюса, с которым незадолго до этого рассталась.

Канюс избил Пехтелеву, он нанес ей не менее 56 ударов. Девушка получила черепно-мозговую травму, у нее был сломан нос. Затем мужчина изнасиловал девушку и задушил ее шнуром от утюга. На протяжении 3,5 часа соседи, которые слышали крики из квартиры, где находились Пехтелева и Канюс, многократно пытались вызвать полицию, однако никто так и не приехал. Соседи сами вскрыли дверь, но Пехтелева уже погибла.

28 июля 2022 года суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Позднее стало известно, что мужчина находится в зоне СВО. Родственники убитой девушки нашли его фотографии на свободе.

8 ноября в СМИ опубликовали документ от прокуратуры, в котором указывалось, что Канюс был помилован 27 апреля 2023 года. Соответствующий документ мать Веры Пехтелевой предоставила «Газете.Ru».

Ранее суд приговорил к условным срокам пятерых полицейских по делу об убийстве Веры Пехтелевой.

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