Раненного снарядом ВСУ ребенка отправят из Белгорода в Москву

Получившего осколочное ранение при обстреле ВСУ ребенка отправят из Белгорода в Москву на лечение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще трое получили ранения средней тяжести... Один мальчишка, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии; второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву», — заявил чиновник.

Двое детей получили ранения при обстреле 26 февраля в Новой Таволжанке. Их возраст составляет 10 и 11 лет. Всего серьезные ранения в результате последнего обстрела получили четыре человека.

До этого на подлете к Белгороду ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

По словам губернатора, ПВО сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Гладков отметил, что, по имеющимся предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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