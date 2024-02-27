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На Украине вандалы порезали госфлаги страны возле здания мэрии

В Днепропетровске вандалы разрезали флаги Украины на аллее в честь павших

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Michael Kuenne/Global Look Press

В Днепропетровске хулиганы разрезали государственные флаги Украины на аллее, созданной в честь павших военных. Об этом рассказала одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Второй раз за полторы недели надругательство над аллеей, посвященной павшим», — возмутилась она.

По словам женщины, аллея находится напротив здания городской мэрии, там много камер наблюдения. Но администрация Днепропетровска пока никак не отреагировала на акт вандализма.

«Надругательство над государственной символикой», — охарактеризовала инцидент Мосийчук.

К публикации она прикрепила соответствующую видеозапись, на которой можно увидеть разрезанные украинские флаги.

До этого в Одессе вандалы разрисовали краской бюст маршала и Героя Советского Союза Родиона Малиновского (1898 — 1967), в годы Великой Отечественной войны руководившего операцией по освобождению города от немецких захватчиков.

Ранее в Молдавии вандалы обезобразили монумент красноармейцу.

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