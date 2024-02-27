Суд вынес приговор охранникам, избившим фотографа «Коммерсанта»

Дорогомиловский районный суд приговорил к колонии охранников обменного пункта валют, которые избили фотожурналиста газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Фотограф Анатолий Жданов находился в обменном пункте для выполнения редакционного задания.

«Московский Роман Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК России (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — уточнили в суду. Мужчина отправится в исправительную колонию общего режима на два года и шесть месяцев.

Сергея Гребенюкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4.3 ст. 144 УК России. Ему назначено заключение на срок два года.

В прошлом году на Канье Уэста подали в суд из-за нападения на фотографа. В январе он возвращался с женой Бьянкой с баскетбольного матча. Он заметил несколько папарацци, вышел из своей машины, обыскал карманы одного из фотографов и сел в машину к фотографу Николь Лечманик.

Женщина утверждает, что снимала музыканта на телефон, а тот вырвал устройство из рук Лечманик и выбросил на дорогу. Тогда она обратилась в полицию, но дело не возбудили.

Ранее российский фотограф и блогер Арсений Котов рассказал, почему подрался с жителем Каира.