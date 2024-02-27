В России за ущемление кормящих матерей хотят ввести штрафы

В России поддержка для кормящих матерей разрабатывается уже почти два года, но в ближайшем будущем она будет усиленно продвигаться, будут введены штрафы за ущемление в правах таких женщин. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с газетой «Известия».

По словам парламентария, 5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где будет обсуждаться разработка федеральной программы поддержки грудного вскармливания.

Один из толчков для активизации работы над этой темой стал инцидент в столичном фитнес-клубе, где посетительница пожаловалась на женщину, кормившую грудью своего сына в раздевалке. Согласно сообщениям, администратор клуба выгнал женщину из раздевалки. Этот случай привел к проверке МВД в отношении руководства и сотрудников фитнес-центра.

Как пишет издание, подобные ситуации происходят регулярно. В августе 2023 года кормящую мать выгнали из кафе на набережной в Туле. В апреле прошлого года в Новосибирске обсуждали инцидент в автобусе, где цыгане, включая кормящую мать, были вытолкнуты. Юристы отмечают, что кормление грудью может быть расценено как «нарушение общественного порядка». Также громкие скандалы с кормлением грудью происходили в кафе, Третьяковской галереи и Эрмитаже.

Татьяна Буцкая отметила, что в настоящее время юристы работают над законодательным решением для предотвращения подобных случаев. Предполагается введение штрафов для организаций, которые выгоняют кормящих матерей. Она также подчеркнула необходимость установления правил: кормление должно происходить с уважением к этическим нормам, а женщине должно предоставляться удобное место для кормления.

Сейчас закон не запрещает грудное вскармливание в общественных местах, но также не устанавливает его допустимость. По словам юриста Виктории Чесноковой, просить женщину прекратить кормление в общественном месте незаконно.

Если женщина чувствует дискомфорт или опасность при кормлении в общественном месте, она может попросить сотрудника сопроводить ее в уединенное место для кормления. Если такого места нет или сотрудник отказывается предложить альтернативу, можно обратиться за помощью в Роспотребнадзор или правоохранительные органы.

Даже «чрезмерное обнажение» при кормлении не является основанием для выгнать женщину из места общественного доступа, об этом изданию заявила Алина Контарева из Центра помощи многодетным семьям «МногоМама».

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