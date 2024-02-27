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У большинства россиян непредвиденные расходы связаны со здоровьем

Больше половины россиян сталкиваются с непредвиденными расходами

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Больше половины опрошенных россиян (64%) время от времени сталкиваются с непредвиденными расходами. 13% респондентов часто тратят денежные средства вне рамок бюджета, а 9% постоянно «живут не по средствам» и тратят больше, чем планировали. Это показало исследование сервисов Работа.ру и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

12% опрошенных практически никогда не сталкивались с непредвиденными тратами, а 2% никогда не тратят много денег.

Чаще всего непредвиденные траты россиян связаны со здоровьем и покупкой лекарств — об этом рассказали 66% опрошенных. 38% россиян отметили незапланированные расходы на покупку одежды и обуви, а 26% респондентов — затраты на ремонт машины. 24% участников исследования выделили непредвиденную покупку техники. Еще столько же (24%) отметили неожиданные траты на подарки друзьям и близким.

22% участников исследования приходилось выходить за рамки бюджета в связи с ремонтом дома. Также непредвиденными тратами стали: оплата ЖКХ (15%), развлечений (14%), штрафы (13%), поездки и путешествия (10%), оплата обучения (9%), покупка косметики и парфюмерии (8%) и покупка украшений (6%).

Почти треть опрошенных россиян (32%) тратят на непредвиденные расходы до 5 тысяч рублей в месяц. По 17% респондентов отметили, что у них уходит сумма от 6 до 15 и от 16 до 39 тысяч рублей в месяц соответственно. 4% участников опроса поделились, что тратят от 31 до 50 тысяч рублей в месяц. По 1% опрошенных рассказали, что их непредвиденные затраты составляют от 51 до 70 тысяч рублей и от 71 и более 100 тысяч рублей в месяц.

65% респондентов отметили, что у них есть финансовая подушка на случай непредвиденных расходов. 16% опрошенных подрабатывают, когда выходят за рамки бюджета. Немного меньше россиян (15%) занимают деньги у друзей и близких, если у них случаются непредвиденные траты. Берут кредит 14% участников исследования, а 6% выбирают другие источники, например, занимают средства у супругов.

Ранее половина россиян заметили, что стали чаще болеть.

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