Россияне назвали самые раздражающие качества коллег

Почти половину — 43% — россиян раздражает излишняя разговорчивость коллег, еще 27% не переносят повышенную инициативность. Такие данные получены по итогам исследования «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Инициативность существенно вне трудовых задач большинство опрошенных считают попыткой выслужиться перед начальством. Так ответили 22% респондентов. Так же расценивают и безотказность при выполнении просьб начальства.

Не одобряют россияне и пренебрежение элементарными правилами этикета. 33% опрошенных раздражает то, что коллеги не здороваются при встрече и не прощаются и не запоминают имен. 38% категорически не приемлют игнорирование просьб коллегами. А 14% — показную скромность. 24% высказались против того, чтобы слушать рассказы о личной жизни коллег.

26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы или громко смеются, просматривая что-либо в интернете. 12% — когда приводят себя в порядок непосредственно на рабочем месте и используют аэрозоли, дезодоранты и духи с резкими запахами.

17% недовольны неопрятностью коллег. 11% — употреблением пищи за рабочим столом, а также громким чавканьем или хлюпаньем напитками. 15% высказались резко в отношении тех, кто курит электронные сигареты и при этом говорит, что они практически ничем не пахнут.

Только 21% отметили, что в коллективе есть прописанные нормы внутреннего распорядка, которые регулируют форму одежды, употребление еды и напитков, а также курения. Остальные вынуждены «бороться» за свои права и личные границы.

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