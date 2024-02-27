Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали самые раздражающие качества коллег

Россияне назвали разговорчивость самым раздражающим качеством коллег

close
100%
Freepik

Почти половину — 43% — россиян раздражает излишняя разговорчивость коллег, еще 27% не переносят повышенную инициативность. Такие данные получены по итогам исследования «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Инициативность существенно вне трудовых задач большинство опрошенных считают попыткой выслужиться перед начальством. Так ответили 22% респондентов. Так же расценивают и безотказность при выполнении просьб начальства.

Не одобряют россияне и пренебрежение элементарными правилами этикета. 33% опрошенных раздражает то, что коллеги не здороваются при встрече и не прощаются и не запоминают имен. 38% категорически не приемлют игнорирование просьб коллегами. А 14% — показную скромность. 24% высказались против того, чтобы слушать рассказы о личной жизни коллег.

26% не любят, когда коллеги громко разговаривают по телефону на личные темы или громко смеются, просматривая что-либо в интернете. 12% — когда приводят себя в порядок непосредственно на рабочем месте и используют аэрозоли, дезодоранты и духи с резкими запахами.

17% недовольны неопрятностью коллег. 11% — употреблением пищи за рабочим столом, а также громким чавканьем или хлюпаньем напитками. 15% высказались резко в отношении тех, кто курит электронные сигареты и при этом говорит, что они практически ничем не пахнут.

Только 21% отметили, что в коллективе есть прописанные нормы внутреннего распорядка, которые регулируют форму одежды, употребление еды и напитков, а также курения. Остальные вынуждены «бороться» за свои права и личные границы.

Ранее ученые выяснили, выгодно ли устраивать скандалы на работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами