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Три человека погибли при атаке дрона-камикадзе ВСУ под Белгородом

Гладков: при атаке украинского БПЛА в Белгородской области погибли три человека

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Три человека погибли, еще трое ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Почаево в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли. <...>», — написал он и выразил искренние соболезнования родным и близким.

Губернатор уточнил, что еще трое жителей получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи госпитализировали двоих пострадавших мужчин в городскую больницу №2 в Белгороде, еще одного пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Гладков пояснил, что ВСУ атаковали автомобиль на окраине населенного пункта в Грайворонском городском округе. В этот момент в машине находились строители.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за 26 февраля над территорией Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ, написала газета »Известия».

В понедельник, 26 февраля, украинские военные из минометов обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, в результате чего пострадали два ребенка — мальчики 10 и 11 лет.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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