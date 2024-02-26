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В Петербурге нашли помочившегося на «Медного всадника» молодого человека

В Петербурге задержали юношу, справившего нужду на «Медного всадника»

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Pixabay

Жителя Петербурга задержали за осквернение памятника на Сенатской площади. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека после публикации в соцсетях. На кадрах заметно, как юноша стоит спиной к монументу «Медный всадник».

После публикации полиция задержала 17-летнего жителя Выборгского района города. Молодой человек находится в отделе.

В беседе с журналистами 78.ru юноша сообщил, что не хотел оскорбить памятник, на видео он «дурачился для своего друга».

«Я Петра уважаю. Это пародия, было просто постановочное видео», – поделился петербуржец.

По словам молодого человека, он не думал, что кадры попадут в соцсети, так как они предназначались исключительно для друга.

Ранее в Китае задержали туриста, который помочился на гигантскую статую Будды.

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