В Петербурге нашли помочившегося на «Медного всадника» молодого человека

Жителя Петербурга задержали за осквернение памятника на Сенатской площади. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на молодого человека после публикации в соцсетях. На кадрах заметно, как юноша стоит спиной к монументу «Медный всадник».

После публикации полиция задержала 17-летнего жителя Выборгского района города. Молодой человек находится в отделе.

В беседе с журналистами 78.ru юноша сообщил, что не хотел оскорбить памятник, на видео он «дурачился для своего друга».

«Я Петра уважаю. Это пародия, было просто постановочное видео», – поделился петербуржец.

По словам молодого человека, он не думал, что кадры попадут в соцсети, так как они предназначались исключительно для друга.

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