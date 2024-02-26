Кремль не располагает информацией про обмен Навального на Красикова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Алексея Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии. Об этом сообщил ТАСС.

«Мне не известно о подобных договоренностях», — отметил представитель Кремля.

В начале февраля Песков отказался уточнять ответ президента России Владимира Путина про возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича.

Суд Германии приговорил Красикова к пожизненному заключению, признав виновным в ликвидации бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. В обвинительном заключении говорилось, что офицер российских спецслужб якобы получил заказ «от государственных ведомств правительства России».

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве.