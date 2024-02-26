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Родители отсудили у больницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей за катетер в сердце ребенка

В Екатеринбурге семья отсудила у больницы 1,8 млн рублей за ошибку при лечении

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Shutterstock

Жители Екатеринбурга смогли отсудить крупную сумму у детской больницы после ошибки врачей. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел после рождения младенца. Ребенку, который весил ниже нормы, назначили специальные препараты, их вводили через специальный катетер для новорожденных. Кончик устройства отломился, остался в вене и позже оказался в сердце.

Родителям пришлось везти младенца в Москву, чтобы столичные специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет.

После лечения родители отправились в Следственный комитет. Во время экспертизы выяснилось, что медсестры нарушили инструкцию и неправильно вытащили катетер.

Суд стал на сторону родителей и обязал больницу заплатить 1,8 миллиона рублей.

Ранее в США мужчина потребовал у экс-супруги вернуть пересаженную от него почку или выплатить $1,5 миллиона.

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