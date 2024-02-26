В Москве известный психолог получила 8,5 года за мошенничество при покупке квартир

В Москве суд вынес приговор интернет-психологу Наталие Эль. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Женщину обвинили в мошенничестве. Правоохранители выявили 16 эпизодов преступлений. Россиянку признали виновной и приговорили к 8,5 года колонии общего режима.

Как сообщает РИА Новости со ссылку на прокуратуру региона, женщина представлялась людям успешным психологом и влиятельным человеком со связями в госорганах. Помимо этого, она вела свой экспертный канал на YouTube, но соответствующего образования не имела.

В ведомстве добавили, что Эль предлагала помощь в покупке квартир по заниженной цене. После того, как человек отдавал ей задаток, женщина похищала деньги.

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