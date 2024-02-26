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Россияне оценили взгляды современной молодежи

«КП»: 24% россиян считают современное поколение лучше, чем в прошлом

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Depositphotos

Пятая часть (21%) россиян считают, что у подрастающего поколения неправильные жизненные установки и приоритеты, поэтому молодежь, по их мнению, хуже нынешних взрослых, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,9 тыс. человек.

«Не хуже, конечно, но слабее. Слабее морально и физически в большинстве своем. А как по-другому, когда дети все время проводят за компом и телефоном, не бывают на свежем воздухе, не ходят в спортзал», — поделился респондент.

Однако почти половина — 47% — опрошенных уверены, что современные дети такие же, как и в прошлом. Еще 24% участников опроса думают, что нынешнее поколения лучше, чем предыдущее. По их мнению, дети сейчас более умные, талантливые, добрые и образованные.

«Мои дети умнее меня, это точно. А приоритеты у каждого свои, и это нормально», — сказала респондентка.

Оставшиеся 8% затруднились ответить на поставленный вопрос, потому что они почти не общаются с подростками и не могут сформировать определенного мнения.

Специалисты Института роста экономики им. Столыпина до этого установили, что поводами для переезда российской молодежи из глубинки в мегаполисы чаще становятся не низкий уровень зарплат или сложности с трудоустройством, а недостаточно развитые досуг и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч человек подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи.

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