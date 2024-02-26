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В Ленобласти водитель иномарки сбил сидевшего на проезжей части человека

В Ленобласти водитель на Toyota сбил сидевшего на проезжей части мужчину

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Shutterstock

В Ленобласти водитель наехал на пешехода. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на 14-м километре дороги «Голубые Озера — Поляны». По версии правоохранителей, 54-летний мужчина сидел на проезжей части вне зоны перехода. В этот момент водитель машины марки Toyota совершил наезд на пешехода.

Приехавшие на место специалисты госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. В больнице медики спасти мужчину не смогли.

На данный момент правоохранители проводят проверку.

Известно, что с начала 2023 года 48-летний водитель более десяти раз нарушал правила дорожного движения. За каждый из инцидентов его привлекали у административной ответственности.

Ранее в Москве снегоуборочный трактор сбил женщину и дважды переехал ее.

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