На Украине сообщили об угрозах венграм, живущим в стране

Гражданам Украины венгерского происхождения, проживающим в Закарпатской области, начали поступать угрозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.

«В Закарпатье украинцам венгерского происхождения разослали сообщения с угрозами», — сказано в сообщении.

По информации СМИ, в текстах содержатся угрозы в их адрес с призывами покинуть Украину.

Телеканал предположил, что рассылкой подобных сообщений занимаются украинские националисты с целью спровоцировать межэтническую рознь. По данным ТСН, сообщения поступают с номеров от мобильных операторов Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины.

В январе сообщалось, что Украина и Венгрия создали специальную комиссию для решения вопросов национальных меньшинств.

До этого лидер крайне правой венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье, согласно референдуму 1991 года, должно существовать в составе Украины как автономия, однако украинские власти не выполняют свои «обязательства».

Будапешт уже давно добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье и в случае неудовлетворительного решения вопроса может не поддержать стремление Украины к евроинтеграции.

Ранее власти Венгрии призвали Украину уважать права национальных меньшинств.