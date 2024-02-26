Российские подростки поставили девушку на колени и избили за «длинный язык»

В Хакасии подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девушку, заставив ее извиняться за «длинный язык». Об этом сообщает »Новости NotaBene» во «ВКонтакте».

По информации издания, инцидент произошел 18 февраля. В селе Подсинее дети и подростки в возрасте от 13 до 16 лет причинили несовершеннолетней телесные повреждения, сообщает МВД России по региону. Они заставили несовершеннолетнюю извиняться перед подругами за маты и «длинный язык».

Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, напавших на девушку. Их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Самих несовершеннолетних поставят на профилактический учет.

Ранее стало известно, что избившие сверстников из «Редана» подростки предстанут перед судом в Москве.