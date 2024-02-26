В Москве снегоуборочный трактор сбил женщину и дважды переехал ее

Москвичка оказалась под колесами снегоуборочной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на бульваре Дмитрия Донского. По словам самой пострадавшей, она заметила, как трактор около нее резко поехал назад. Из-за наледи она не успела отбежать и машина сбила женщину.

«После этого трактор остановился, и вместо того, чтобы дать назад, он почему-то проехал вперед и проехал по мне еще раз», – поделилась москвичка.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Как рассказала сама женщина, каких-либо серьезных травм не диагностировали, но после инцидента у нее остались гематомы. На данный момент она находится в общей палате стационара.

Ранее в Москве мальчик попал в механизм снегоуборочного комбайна.