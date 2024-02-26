В США мужчина поймал акулу голыми руками

В США мужчина поймал большую акулу голыми руками, пишет LADBible.

Как сообщают СМИ, мужчина известен в соцсетях под псевдонимом Hood Fishing Entertainment. Известно, что он живет на юго-западе Флориды, а в своих роликах рассказывает зрителям о том, как ловить рыбу.

Однако настоящая слава пришла к нему, когда он опубликовал кадры, на которых ловит большую акулу голыми руками. Несмотря на то, что хищница размером с самого мужчину, блогер успешно достал ее из воды, удивив зрителей.

«Как будто ты выгуливаешь акулу, как собаку», — писали удивленные комментаторы.

Ранее палеонтологи случайно открыли новый вид акул, наводивших ужас на древний океан. Ученые пришли к выводу, что столкнулись с новым видом, который жил на Земле в эпоху палеоцена около 65 млн лет назад. Это означает, что акулы пережили катастрофу, которая уничтожила динозавров.