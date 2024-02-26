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Инцидентом с избиением матери и ребенка отцом в Краснодаре заинтересовались в СК РФ

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения матери и ребенка в Краснодаре

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Shutterstock

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на избиение женщины и ребенка в Краснодаре. Об этом сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

После публикаций в соцсетях региональный СК организовал проверку по факту произошедшего.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить ему об обстоятельствах произошедшего.

Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах заметно, как мужчина избивает знакомую ему женщину и ребенка. После этого россиянин скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность гражданина. Известно, что вместе с сожительницей 32-летний россиянин приехал в Краснодар в 2019 году. Пострадавший мальчик является их совместным ребенком.

Ранее в Ивановской области отец три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства.

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