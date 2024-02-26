В Госдуме поддержали решение сократить часы обществознания в школе

Сокращение часов обществознания в школе и перераспределение часов в пользу истории — это правильное решение. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Смысла вести обществознание с 6 класса нет. Не вижу смысла в 8 классе преподавать детям, например, социальную стратификацию современного общества, а потом еще раз в старшей школе. Дети должны знать какой-то конкретный материал», — сказал он.

Смолин также не увидел необходимости в проведении экзамена в 9-м классе по этому предмету.

«Я бы ОГЭ в 9 классе по обществознанию не проводил, но решения должны быть системные», — добавил политик.

До этого Министерство просвещения России предложило с 2025 года убрать из программы 6–8-х классов обществознание и оставить только один урок в неделю в девятом классе.

Ранее стало известно, что новый учебник по обществознанию будет готов к сентябрю.