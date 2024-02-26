В российском селе изъяли 20 тысяч бутылок нелегального алкоголя

В Липецкой области полиция пресекла деятельность цеха по нелегальному производству алкоголя. Об этом сообщает »МВД Медиа».

Сообщается, что нелегальный цех сотрудники правоохранительных органов обнаружили в селе Борино. Во время обыска из двухэтажного ангара изъяли около 20 тысяч бутылок с немаркированным алкоголем и специальное оборудование.

Возбуждено уголовное дело. Двоих фигурантов заключили под стражу, еще одного объявили в розыск. По версии следствия, на нелегальном производстве работали и проживали иностранцы — по факту нарушения миграционного законодательства составили 28 административных протоколов.

Пятерых нелегальных работников поместили в Центр временного содержания иностранных граждан — их выдворят за пределы РФ. Еще троим мигрантам сократили сроки пребывания на территории страны.

Ранее московская полиция изъяла более десяти тонн нелегальной рыбы и красной икры.