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Россиянин три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства

СК: В Ивановской области отец предстанет перед судом за истязание своих детей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Жителя Ивановской области подозревают в истязании детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина из Шуи несколько лет избивал 12-летнего сына и дочерей 14 и шести лет. При этом россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Одно из противоправных действий мужчины в отношении ребенка было зафиксировано на видеозаписи, которая впоследствии была опубликована в социальных сетях», – сообщили в ведомства.

Известно также, что мужчина угрожал дочери ножом.

Из-за систематических избиений у мальчика появилось посттравматическое стрессовое расстройство.

На время предварительного расследования россиянина заключили под стражу. Известно, что ранее он уже несколько раз становился фигурантом уголовных дел.

Дело, связанное с истязанием детей, вскоре будет направлено в суд.

Ранее в Тюмени россиянка била приемных детей утюгом и поленом.

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