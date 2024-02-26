Россиянин три года истязал детей и довел сына до посттравматического расстройства

Жителя Ивановской области подозревают в истязании детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По версии правоохранителей, мужчина из Шуи несколько лет избивал 12-летнего сына и дочерей 14 и шести лет. При этом россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Одно из противоправных действий мужчины в отношении ребенка было зафиксировано на видеозаписи, которая впоследствии была опубликована в социальных сетях», – сообщили в ведомства.
Известно также, что мужчина угрожал дочери ножом.
Из-за систематических избиений у мальчика появилось посттравматическое стрессовое расстройство.
На время предварительного расследования россиянина заключили под стражу. Известно, что ранее он уже несколько раз становился фигурантом уголовных дел.
Дело, связанное с истязанием детей, вскоре будет направлено в суд.
Ранее в Тюмени россиянка била приемных детей утюгом и поленом.