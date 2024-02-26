В Ереване неизвестные заложили взрывчатку у офиса правящей партии

В столице Армении Ереване неизвестные заложили взрывчатку близ рядом с одним из офисов правящей партии на улице Гюльбенкяна. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

К месту событий прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов во главе с начальником полиции Арамом Ованнисяном. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено.

Отмечается, что несколько дней назад на этой же улице было найдено еще одно взрывное устройство. Тогда взрывчатка была найдена у офиса депутата Гургена Арсеняна.

5 февраля сообщалось, что взрыв с обрушением произошел в районе Эребуни в Ереване. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Армении Нарек Саркисян. По предварительным данным, разрушено два дома. В социальных сетях пользователи сообщили, что взрыв мог произойти в пекарне. Причина взрыва не называлась.

Ранее стало известно, как выборы президента России пройдут на территории Армении.