Названы продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Мясо в отличие от фруктов, овощей, зелени и рыбы не стоит мыть перед приготовлением. Об этом Life рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«В ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу и угрожая тем самым здоровью. Более того, такой вид обработки мяса птицы увеличивает риск заражения сальмонеллой. Единственный способ избавиться от вредных бактерий — это термическая обработка мяса, причем температура внутри продукта должна достигать минимум 75°C», — пояснил эксперт.

Помимо этого, яйца не рекомендуется мыть перед длительным хранением, вместо этого стоит протереть их салфеткой или бумажным полотенцем. Непосредственно перед приготовлением мыть этот продукт можно, добавил Быстров.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого рассказала «Газете.Ru», что поролоновые губки для мытья посуды — это идеальная среда для размножения бактерий. За неделю в них появляется в 200 тыс. раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза, уточнила она.

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