Москвич попытался впечатлить девушек стрельбой, но был задержан

Жителя Москвы подозревают в том, что он открыл стрельбу около бара. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

Инцидент произошел на Лесной улице. По словам самого мужчины, в это время он отдыхал в одном из местных баров с друзьями. После того как закрылось, компания вернулась в машину, где под одним из сидений находился пистолет.

Вскоре внимание москвича привлекли девушки, на которых он решил произвести впечатление несколькими выстрелами в воздух.

Сотрудники бара оперативно задержали мужчину, но оружия при нем не было. Предположительно, оружие находится у одного из знакомых россиянина. В результате он написал объяснительную.

Ранее в Петербурге неизвестный выстрелил в мужчину около школы.