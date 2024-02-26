Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали «не тащить в рот экзотику» в путешествиях по странам

Вирусолог Чепурнов: в экзотических странах много инфекций из-за плохой санитарии

close
100%
Shutterstock

В экзотических странах нельзя потреблять в пищу все что попало – туристам из России следует быть осторожными в вопросах питания, считает профессор вирусологии Александр Чепурнов. В таких странах, как Маврикий и Мадагаскар, есть множество опасных инфекций, тяжелые формы которых грозят летальным исходом, предупредил он в беседе с НСН.

Ранее на круизном судне на Маврикии ввели карантин из-за вспышки болезни среди пассажиров – специалисты подозревают холеру. Риски в таких странах всегда есть: начиная от желтой лихорадки, от которой разработана эффективная вакцина, завершая паразитами, отметил Чепурнов.

«Весь этот букет – лихорадки Эбола, Марбург, Ласса – относится к группе так называемых возникающих инфекций, – пояснил он. – Они отнесены к первой группе биологической опасности».

Подобные инфекции в 50% случае вызывают летальность, отметил вирусолог. Также всегда есть угроза подхватить паразитов.

«Добавлять нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадется. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно: простейшие, гельминты, которые испортят жизнь на какой-то период», – предупредил врач.

Комментируя случай с туристами на Маврикии, он отметил, что если они действительно заразились холерой, врачи быстро это выявят с помощью ПЦР-тестов.

В США на днях вспыхнула кишечная инфекция из-за сыра чеддер Raw Farm, жертвами которой стали не менее 10 человек.

Врачи ранее рассказали, где россияне чаще заболевают холерой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами