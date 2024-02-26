Россиянам посоветовали «не тащить в рот экзотику» в путешествиях по странам

В экзотических странах нельзя потреблять в пищу все что попало – туристам из России следует быть осторожными в вопросах питания, считает профессор вирусологии Александр Чепурнов. В таких странах, как Маврикий и Мадагаскар, есть множество опасных инфекций, тяжелые формы которых грозят летальным исходом, предупредил он в беседе с НСН.

Ранее на круизном судне на Маврикии ввели карантин из-за вспышки болезни среди пассажиров – специалисты подозревают холеру. Риски в таких странах всегда есть: начиная от желтой лихорадки, от которой разработана эффективная вакцина, завершая паразитами, отметил Чепурнов.

«Весь этот букет – лихорадки Эбола, Марбург, Ласса – относится к группе так называемых возникающих инфекций, – пояснил он. – Они отнесены к первой группе биологической опасности».

Подобные инфекции в 50% случае вызывают летальность, отметил вирусолог. Также всегда есть угроза подхватить паразитов.

«Добавлять нечего, кроме стандартного пожелания не тащить в рот любую экзотику, которая попадется. Нужно быть аккуратнее и понимать, что в таких странах санитария невысокого уровня и можно нарваться на что угодно: простейшие, гельминты, которые испортят жизнь на какой-то период», – предупредил врач.

Комментируя случай с туристами на Маврикии, он отметил, что если они действительно заразились холерой, врачи быстро это выявят с помощью ПЦР-тестов.

В США на днях вспыхнула кишечная инфекция из-за сыра чеддер Raw Farm, жертвами которой стали не менее 10 человек.

Врачи ранее рассказали, где россияне чаще заболевают холерой.